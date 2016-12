Tele 5 20:15 bis 22:06 SciFi-Film Gefahr aus der Tiefe - Die Vorboten der Hölle USA 1999 2016-12-24 23:55 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Irgendwo inmitten der Weiten des Pazifiks explodiert eine Insel und hinterlaßt eine Krater, aus dem eine giftige, schwarze Flüssigkeit quillt und das Meer zu verseuchen droht. Um eine Katastrophe von der Menschheit abzuwenden, rückt ein Team junger Meeresbiologen an, Nachforschungen anzustellen und gegebenenfalls Gegenmaßnahmen einzuleiten. Am Ort des Unglücks stoßen sie auf weitere unerklärliche Vorgänge und treten in Kontakt mit einer außerirdischen Intelligenz. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Parker Stevenson (John Alden) Billy Rieck (Billy Domino) Matt Battaglia (Pete Trudeau) Mehgan Heaney-Grier (Alyssa Meade) Krista Allen (Katherine Harrison) Samantha Smith (Dr. Hannah Nygaard) Shelli Lether (Stephanie Case) Originaltitel: Avalon: Beyond the Abyss Regie: Philip Sgriccia Drehbuch: Chris Ruppenthal Kamera: Gordon Lonsdale Musik: Scott Roewe Altersempfehlung: ab 12