RTL TVI 22:20 bis 00:10 Sonstiges Secrets d'État CDN, GB, USA, MLT 2004 Stereo Dans les années 60 au Liban, Léo un reporter de guerre, ex espion anglais, épouse une américaine. Ils vivent ensemble pendant sept ans mais, un jour il disparaît sans explications. Sa femme Sally remue ciel et terre pour le retrouver, mais, lorsqu'elle découvre qu'il est un agent double travaillant pour le KGB, sa vie se trouve menacée. Elle devra bientôt choisir entre amour et sens du devoir. Schauspieler: Sharon Stone (Sally Tyler/Cauffield) Rupert Everett (Leo Cauffield) Julian Wadham (Andrew Darcy) Michael Cochrane (Dick Madsen) Jim Piddock (George Quennell) Richard McMillan (Angus Petherbridge) Anne Lambton (Cynthia Cauffield) Originaltitel: A Different Loyalty Regie: Marek Kanievska Drehbuch: Jim Piddock Musik: Normand Corbeil Altersempfehlung: ab 12