Nouveau look pour une nouvelle vie Virginie et Elodie Cristina Cordula, conseillère en image, s'est engagée à relever un double challenge : relooker deux participants qui ont grand besoin de ses conseils en stylisme et de son regard avisé pour se sentir enfin bien dans leur peau... Virginie, maman célibataire de deux enfants, avait pour obligation de porter un tailleur noir lorsqu'elle était vendeuse dans une bijouterie de luxe. N'exerçant plus ce métier aujourd'hui, la couleur est devenue son meilleur allié... et la teinte noire, son pire ennemi ! Résultat : quand il s'agit de s'habiller, Virginie ne se pose aucune limite en matière de coloris. Son dressing est un véritable arc-en-ciel de couleurs et de motifs variés ! À 38 ans, la jeune femme se rend compte qu'elle s'est un peu trop laissée emporter par sa fibre artistique au détriment de son apparence. En pleine reconversion professionnelle, Virginie veut aussi devenir une femme à l'allure élégante pour prendre un nouveau départ dans sa vie... D'aussi loin qu'elle se souvienne, Élodie, 23 ans, a toujours été un garçon manqué. En total décalage avec ses deux soeurs qui aiment porter jupes et talons hauts, la jeune fille est quant à elle toujours vêtue d'un jean's, tee-shirt et sweet à capuche. Comment plaire aux garçons avec un look aussi masculin - Elodie a conscience que son image est loin d'être flatteuse et commence à en souffrir. Encouragée par sa famille, elle a sollicité l'aide de Cristina, qui ne va pas ménager ses efforts pour sortir Élodie de sa coquille, en lui apprenant à apprécier son physique pour devenir une jeune femme séduisante...