RTL TVI 16:10 bis 16:55 Mysteryserie Beauty and the Beast Hoffnungsschimmer USA 2013 Stereo Catherine aimerait pouvoir vivre au grand jour son amour avec Vincent. Elle pense être enceinte, et voudrait trouver une solution au problème de son compagnon. Cette solution est peut-être à sa portée lorsque Gabe lui confie que lui aussi se transforme en monstre et qu'il a réussi à fabriquer un antidote. Si elle veut changer la vie de Vincent, elle doit lui apporter un peu de son sang, indispensable à un remède personnalisé. Mais Vincent est sur ses gardes... Schauspieler: Kristin Kreuk (Catherine Chandler) Jay Ryan (Vincent Keller) Sendhil Ramamurthy (Gabriel Lowen) Austin Basis (J.T. Forbes) Nina Lisandrello (Tess Vargas) Ness Bautista (Chewy Bustamonte) Ted Whittall (FBI Agent Reynolds) Originaltitel: Beauty and the Beast Regie: Kevin Fair Drehbuch: Sherri Cooper-Landsman, Jennifer Levin, Ron Koslow Musik: Claude Foisy Altersempfehlung: ab 6