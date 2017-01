RTL TVI 13:40 bis 15:20 Komödie Noch tausend Worte USA 2012 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Jack n'a plus que mille mots pour communiquer avec les siens avant de mourir !... Agent littéraire bavard, volubile, menteur, voire un brin baratineur, Jack McCall est complètement perdu lorsqu'il rencontre sur son chemin un gourou new age qui lui jette un sort : désormais, à chaque fois qu'il prononcera un mot, l'arbre de son jardin perdra une feuille. Si l'arbre meurt, il meurt. Or, il ne lui reste que mille mots à prononcer avant de mourir. Comment cet agent littéraire, beau parleur, va-t-il pouvoir communiquer avec sa femme, sa famille et ses amis - Le voilà donc contraint d'imaginer d'autres formes de langages se concentrant sur l'essentiel, ce qui ne va pas être chose aisée pour cet énergumène difficilement contrôlable... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eddie Murphy (Jack McCall) Kerry Washington (Caroline McCall) Cliff Curtis (Dr. Sinja) Clark Duke (Aaron Wiseberger) Allison Janney (Samantha Davis) Emanuel Ragsdale (Tyler McCall) Kayla Blake (Emily) Originaltitel: A Thousand Words Regie: Brian Robbins Drehbuch: Steve Koren Kamera: Clark Mathis Musik: John Debney