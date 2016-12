RTS Un 02:25 bis 04:25 Sonstiges Les mille et une nuits: L'enchanté P, F, D, CH 2015 Merken Dans un pays en crise, le Portugal, un réalisateur se propose d'écrire des fictions inspirées de la misérable réalité dans laquelle il est pris. Incapable de trouver un sens à son travail, il s'échappe lâchement et donne sa place à la belle Schéhérazade. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Crista Alfaiate (Xerazade / Condessa Beatriz) Américo Silva (Grão-Vizir) Amar Bounachada (Rei) Lionel Franc (Lionel Franc) Carloto Cotta (Paddleman) Elvis Barrientos (Ladrão) Hervés Diasnas (Génio do Vento) Originaltitel: As Mil e Uma Noites: Volume 3, O Encantado Regie: Miguel Gomes Drehbuch: Telmo Churro, Miguel Gomes, Mariana Ricardo