RTS Un 01:55 bis 03:55 Sonstiges Les mille et une nuits: L'inquiet P, F, D, CH 2015 Merken Dans un pays en crise, le Portugal, un réalisateur se propose d'écrire des fictions inspirées de la misérable réalité dans laquelle il est pris. Incapable de trouver un sens à son travail, il s'échappe lâchement et donne sa place à la belle Schéhérazade. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Crista Alfaiate (Punk Maria) Miguel Gomes (Realizador) Maria Rueff (Ministra das Finanças) Bruno Bravo (Homem do Banco Central Europeu) Rogério Samora (Primeiro-Ministro) Dinarte Branco (Homem do Patronato) Américo Silva (Homem do FMI) Originaltitel: As Mil e Uma Noites: Volume 1, O Inquieto Regie: Miguel Gomes Drehbuch: Miguel Gomes, Telmo Churro, Mariana Ricardo