A Venise, la bande de Charlie Croker réussit un coup audacieux : dérober un chargement de lingots d'or au nez et à la barbe de la police. Quelques jours plus tard, lors du partage en Suisse, Steve Frezelli, membre du gang, trahit ses complices, tue sans hésiter John Bridger, le perceur de coffres, et s'enfuit avec la totalité du butin. Au bout de plusieurs mois, Charlie retrouve la trace de Steve, installé dans une maison fortifiée de Californie. Il rassemble toute sa bande et contacte Stella, la fille de Bridger, collaboratrice de la police, pour lui demander de se joindre à eux afin de récupérer ce qui leur revient et venger la mort de son père...