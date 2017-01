TF1 23:20 bis 01:05 Sonstiges Génération Star Academy Retour sur un phénomène 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Quatorze ans après le lancement de la Star Academy, retour sur la magie et les plus grands moments qui ont marqué toutes les promotions du programme. Entre les audiences exceptionnelles, les unes des magazines, les millions de disques vendus et les tournées à guichets fermés, la Star Academy est l'émission de tous les records. Aux côtés des professeurs et des élèves emblématiques, Nikos Aliagas revient sur les événements forts et les anecdotes jamais dévoilées auparavant. Souvenirs et émotions sont également racontés par des personnalités comme Hélène Ségara ou Bob Sinclar, qui ont partagé des moments magiques avec les élèves. Comment le château de Dammarie-les-Lys a t-il été transformé à la fois en un immense studio de télévision et en une école de musique - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie