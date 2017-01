TF1 20:55 bis 23:20 Sonstiges Grégory Lemarchal, 10 ans après l'histoire continue Stereo Live 16:9 HDTV Merken Grégory Lemarchal, jeune artiste découvert lors de la 4e saison de la "Star Academy", s'est éteint en 2007, emporté par la mucoviscidose. Près de dix ans plus tard, Nikos Aliagas et tous ses invités lui consacrent une émission spéciale, retransmise en direct du Zénith de Paris. Ont ainsi répondu présent Patrick Fiori, David Hallyday, Marina Kaye, Kids United, Marc Lavoine, M.Pokora, Véronique Sanson, Slimane, Vianney, Jeff Panacloc, Serge Lama, Jane Constance, les anciens élèves de la Star Academy saison 4 et bien d'autres. Ils chantent accompagnés par un orchestre symphonique. Des images, des souvenirs et des témoignages ponctuent cette soirée d'hommage. In Google-Kalender eintragen Moderation: Nikos Aliagas Gäste: Gäste: Patrick Fiori, David Hallyday, Marina Kaye, Kids United, Marc Lavoine, M Pokora, Véronique Sanson, Slimane, Vianney, Jeff Panacloc, Serge Lama, Jane Constance