Die Miami Sharks müssen kurz vor den wichtigen Football Play-Offs eine Niederlage nach der anderen hinnehmen. Obendrein wird auch noch ihr Top-Quaterback Jack Rooney bei einem Spiel schwer verletzt. Zwar ist mit dem noch unbekannten Naturtalent Willie Beaman schnell Ersatz gefunden, doch mit seiner Vorliebe für schnelles Geld und schöne Frauen spaltet er das Team. Der in die Jahre gekommene Coach Tony D'Amato steht nun mächtig unter Druck und versucht in seiner Mannschaft Team-, und Kampfgeist zu bewahren. Nicht nur seine Spieler, sondern auch die neue und geldgierige Club Besitzerin Christina macht ihm das Leben schwer. Sie möchte den alternden Trainer am liebsten rauswerfen um die Miami Sharks gewinnbringend zu verkaufen. In Google-Kalender eintragen