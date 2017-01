BBC Entertainment 22:30 bis 23:00 Sonstiges The Omid Djalili Show GB 2009 Merken Singing star Connie Fisher turns up to pour oil on troubled waters and an NYPD chief wants his straight-laced detective to be more colourful. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Omid Djalili Show Regie: Michael Cumming