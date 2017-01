hr2 21:00 bis 22:30 Sonstiges ARD Radio Tatort "Ausgelöst" Merken Als sie an den Tatort kommen, stockt Scholz, Lenz und Latotzke der Atem: Der junge Mann, der da unter Laub versteckt liegt, ist schwer misshandelt worden. Kaum haben sie die ersten Ermittlungsergebnisse gesammelt, wartet die nächste Überraschung auf sie: Ein neuer Kollege meldet sich zum Dienst. Schnell wird klar, dass Klaus "Leude" Hansmann, genau wie seine Kollegen, nicht aufgrund besonderer Verdienste in die Stadt kriminalpolizeilicher Rehabilitation versetzt wurde. Als noch ein zweiter Mord geschieht, kommt die Task Force Hamm langsam aber sicher an die Grenze ihrer Belastbarkeit. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Uwe Ochsenknecht (Scholz), Sönke Möhring (Latotzke), Hans Peter Hallwachs (Vorderbäumen), Matthias Leja (Lenz), Waldemar Kobus (Hansmann), Florian Lukas (Tom), Udo Schenk (Kramski), Anne Ratte-Polle (Mutter Lina), Udo Jolly (Der lachende Bauer) Regie: Claudia Johanna Leist