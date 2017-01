NDR Info 20:15 bis 20:30 Sonstiges ZeitZeichen 18. Januar 1927: Der Todestag des Botanikers und Önologen Hermann Müller-Thurgau Merken Hermann Müller aus dem Schweizer Kanton Thurgau würde heute vermutlich in der Klimaforschung arbeiten. Denn er war ein vielseitiger Wissenschaftler und Visionär. Der Botaniker leitete ab 1876 die "Pflanzenphysiologische Versuchsstation" in Geisenheim. Hier begann er mit Kreuzungsversuchen zwischen Riesling und anderen Reben. Als er 1891 die neu gegründete deutschschweizerische Versuchsstation für Obst-, Weinund Gartenbau in Wädenswil übernahm, reisten die besten gezüchteten Setzlinge mit. Die neu entstandene Rebe erwies sich als robust: Sie trägt gut und kann früher geerntet werden als der Riesling. Als die Rebe 1913 in den deutschen Weinbau eingeführt wird, erhält sie den Namen Müller-Thurgau. Als Hermann Müller-Thurgau 1927 starb, war der nach ihm benannte Wein sehr beliebt. Doch dann verkam der "Müller- Thurgau" in den 90er-Jahren zur Plörre im Bocksbeutel, die für 1,99 DM im Supermarktregal stand. Heute heißt es wieder "Klasse statt Masse", allerdings häufig unter dem unverbrauchten Namen "Rivaner". In Google-Kalender eintragen