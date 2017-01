Deutschlandfunk 20:30 bis 21:00 Sonstiges Lesezeit Rolf Persch: "Abschied nehme ich schon immer" Merken Der Gedichtband "Abschied nehme ich schon immer" von dem 2015 verstorbenen Poeten Rolf Persch vermittelt auf über 290 Seiten einen umfassenden Überblick über das lyrische Werk. Perschs Gedichte zeichnen sich durch Kürze, Lakonie, Witz und Prägnanz aus. Sie sind oft nah am Aphorismus, aber weichen der schlussendlichen Weisheit doch meistens mit Eleganz in den Abweg aus. Norbert Hummelt veröffentlicht in diesem Band nun eine Auswahl der Gedichte aus den verschiedenen Schaffensperioden des Autors, inklusive der von ihm in limitierter Auflage vertriebenen sogenannten Abo-Gedichte, die er monatlich gegen ein freiwilliges Entgelt an Freunde und Förderer verschickte. Rolf Persch, 1949 in Bonn geboren, unternahm ausgedehnte Reisen nach Griechenland, Spanien, Italien, in die Türkei, nach Syrien und (per Fahrrad) nach Marokko. Persch übte verschiedene Tätigkeiten aus, u.a. war er Taxifahrer, Zirkusarbeiter, Kleindarsteller und Komparse in Fernsehproduktionen. Von 1969 bis 1974 war er opiatabhängig. 1974 erfolgte eine Verurteilung zu einer Gefängnisstrafe wegen illegalen Drogenbesitzes, die jedoch zur Bewährung ausgesetzt wurde. Danach wandte sich Persch der Literatur zu. Er begann mit dem Schreiben von Kurzgedichten, trat daneben als Rezitator eigener Texte auf. Titel seiner Gedichtbände sind u.a. "mühsam mit links", "ALINEA 1, neue texte" oder "alkoholfreiesbieralkoholiker". Und nun, aus dem Nachlass, herausgegeben von Norbert Hummelt, der Band "Abschied nehme ich schon immer", aus dem die Kollegen und Freunde Norbert Hummelt und Jens Piemann vorlesen werden. In Google-Kalender eintragen