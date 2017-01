ORF 3 22:00 bis 22:35 Diskussion science.talk Biomechaniker Dieter Pahr A 2017 2017-01-18 02:00 Stereo 16:9 Merken Wann und unter welcher Krafteinwirkung brechen Knochen? Wie kann man Implantate individuell an den Patienten anpassen? Und wie lässt sich die langfristige Wirkung von Medikamenten untersuchen? All diesen Fragen geht der numerische Biomechaniker Dieter Pahr in seiner Forschung nach. Anhand von innovativen Computersimulationstechniken kann er etwa Voraussagen über die Entwicklung von Krankheiten oder den Erfolg von Therapien treffen. Pahr, der früher im Flugzeugbau tätig war, lehrt heute an der TU Wien und an der Karl-Landsteiner-Universität für Gesundheitswissenschaften in Krems. Dort vermittelt er im Masterstudiengang "Biomedical Engineering" angehenden Medizinern das große Potenzial moderner Computersimulationstechnik. Biomechanik, die Wissenschaft über die Funktion und Struktur des Bewegungsapparates, gehört heute längst zum Grundverständnis der Medizin. Im science.talk erklärt Dieter Pahr, was den Flugzeugbau mit dem menschlichen Knochen verbindet, warum Mediziner die Sprache der Technik verstehen sollten und wie die virtuelle Medizin der Zukunft aussehen könnte. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Dieter Pahr (Biomechaniker) Originaltitel: science.talk