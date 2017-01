Schweiz 2 22:40 bis 00:40 Abenteuerfilm Nordwand D, A, CH 2008 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Deutschland, Sommer 1936: Die begeisterten Bergsteiger Toni und Andi wollen die bisher unbezwungene Eiger -Nordwand besteigen. Während der Vorbereitungen am Fuß des Berges begegnet ihnen Luise, Tonis Jugendliebe, die als Journalistin an der Seite des nazitreuen Reporters Arau über die Erstbesteigung berichten soll. Die alte Liebe flammt wieder auf, aber Luise fühlt sich gleichzeitig zu Arau hingezogen. Verzweifelt beginnt Toni mit Andi den Aufstieg in die Wand, wo sie auf die Österreicher Willi und Edi treffen. Alles läuft hervorragend, doch dann schwingt das das Wetter um und Willi verletzt sich. Wieder einmal scheint der Berg zu gewinnen. Luise erkennt, dass doch Toni ihre große Liebe ist - sie macht sich auf, ihn zu retten. Ein dramatischer Kampf ums Überleben beginnt. Hergestellt in Zusammenarbeit mit dem ORF Film/Fernseh-Abkommen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Benno Fürmann (Toni Kurz) Florian Lukas (Andi Hinterstoisser) Johanna Wokalek (Luise Fellner) Georg Friedrich (Edi Rainer) Simon Schwarz (Willy Angerer) Ulrich Tukur (Henry Arau) Erwin Steinhauer (Emil Landauer) Originaltitel: Nordwand Regie: Philipp Stölzl Drehbuch: Philipp Stölzl, Christoph Silber, Rupert Henning, Johannes Naber, Benedikt Röskau Kamera: Kolja Brandt Musik: Christian Kolonovits Altersempfehlung: ab 12