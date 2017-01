BonGusto 20:15 bis 20:45 Magazin meine Familie & ich TV: Gastspiel ...mit Otto Koch - Die Jubiläumsfolge! D 2011 Merken In dieser Folge mit Otto Koch: Europas auflagenstärkste Food-Zeitschrift "meine Familie & ich" feiert 45-jähriges Jubiläum und bereitet dafür ein besonderes Party-Buffet vor. Als prominenten Gast für das Jubiläums-Gastspiel hat die Redaktion Otto Koch eingeladen. Er ist Spitzenkoch im höchsten Sternerestaurant Deutschlands, dem "181" im Olympiaturm München, und langjähriger Wegbegleiter von meine Familie & ich. Zusammen mit Küchenchef Jörg Götte bestückt er das Party-Buffet mit Klassikern aus früheren "meine Familie & ich"-Ausgaben und seinem "Enten-Entchen". Für Chefredakteurin Birgitt Micha nimmt er sich selbstverständlich die Zeit, um gemeinsam in alten (Koch-)Zeiten zu schwelgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: meine Familie & ich TV: Gastspiel