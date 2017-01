Nick 20:35 bis 21:00 Kinderserie 100 Dinge bis zur Highschool Das Club-Ding USA 2015 Merken Das neue Ding ist ein Club. Da sie sich nicht einigen können, geht Crispo in den exklusiven Bonobo-Club, Fenwick in den Genieclub und CJ muss aus dem öden Club-Club eine angesagte Veranstaltung machen. Vereint gelingt ihnen das schließlich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Claire Carmouche (Student) Jack De Sena (Mr. Roberts) Jacqueline Diaz (Mindy's Minion) Owen Joyner (Crispo Powers) Laura Krystine (Lori Loudly) Jacob Melton (Blake Montgomery) Matthew Scott Miller (Paul Schmolitor) Originaltitel: 100 Things to Do Before High School Regie: Jonathan Judge Drehbuch: Mark Fellows Kamera: Mike Mickens