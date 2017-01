RTS Deux 20:40 bis 22:25 Komödie Jumeaux USA 1988 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken En 1953, dans un laboratoire de Los Alamos, quelques généticiens décident de créer un être exceptionnel. La mère? Mary Ann Benedict. Le père? Les pères! Il y en aura six. Et grâce à un cocktail de spermatozoïdes, cet être d'exception aura toutes leurs qualités, rien que leurs qualités. Mary-Ann accouche, on lui annonce la mort du bébé pour mieux lui cacher la naissance de jumeaux: Julius est presque parfait et Vincent presque réussi dans le genre raté. Julius est élevé sur une île paradisiaque où il travaille son intelligence, sa générosité et son corps d'athlète. Vincent est abandonné dans un orphelinat qu'il s'empressera de fuir. Roublard et rondouillard, il est tout ce que son frère n'est pas. C'est à l'âge de 35 ans que Julius apprend l'existence de Vincent, en prison à Los Angeles. Dès lors, il lui prodigue un amour fraternel débordant que Vincent trouve d'abord encombrant. Mais quand ce grand frère arrange les mauvaises affaires du petit, le petit se dit que c'est le moment de tenter le coup du siècle... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Arnold Schwarzenegger (Julius Benedict) Danny DeVito (Vincent Benedict) Kelly Preston (Marnie Mason) Chloe Webb (Linda Mason) Bonnie Bartlett (Mary Ann Benedict) Marshall Bell (Webster) Trey Wilson (Beetroot McKinley) Originaltitel: Twins Regie: Ivan Reitman Drehbuch: William Davies, Timothy Harris, William Osborne, Herschel Weingrod Kamera: Andrzej Bartkowiak Musik: Georges Delerue, Randy Edelman Altersempfehlung: ab 12