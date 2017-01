SWR 22:00 bis 23:25 Krimi Tatort Trautes Heim D 2013 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der achtjährige Lukas wurde auf offener Straße entführt. Und auf der Flucht vom Tatort tötet der Kidnapper gleich auch noch den einzigen Zeugen. Ballauf und Schenk stehen vor einem Rätsel. Warum wurde der Junge verschleppt? Geht es um Erpressung? Lukas kommt aus einer intakten Familie, die in einfachen Verhältnissen lebt. Oder ist hier ein Sexualstraftäter am Werk? Völlig aufgelöst reagiert die Mutter des Jungen, Simone Schäfer, auf die schockierende Nachricht. Ihre Schwester und ihr Schwager stehen ihr gleich zur Seite. Und auch Lukas' Vater Roman Sasse, als selbstständiger Software-Berater viel unterwegs, ist sofort zur Stelle. Da werden im komplett ausgebrannten Tatfahrzeug die Überreste von Lukas' Handy sichergestellt. Registriert ist das Kinderhandy allerdings nicht auf Lukas' Eltern, sondern auf den Namen Ruth Junghanns. Doch die hat noch nie etwas von Lukas Schäfer gehört. Da melden sich die Entführer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Klaus J. Behrendt (Max Ballauf) Dietmar Bär (Freddy Schenk) Tessa Mittelstaedt (Franziska Lüttgenjohann) Barnaby Metschurat (Roman Sasse) Alma Leiberg (Simone Schäfer) Nick Schuck (Lukas Schäfer) Sandra Borgmann (Ruth Junghanns) Originaltitel: Tatort Regie: Christoph Schnee Drehbuch: Roland Heep, Frank Koopmann Kamera: Diethard Prengel Musik: Günther Illi