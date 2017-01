TLC 22:10 bis 23:10 Dokusoap McFadden ermittelt Mord in der High Society USA 2016 Merken Jeff Adams ist ein beliebter ehemaliger Tennis-Star und festes Mitglied in der High Society von Charlotte. Als der 31-Jährige eines Nachts von einem eleganten Wohltätigkeitsball nach Hause kommt, wird er vor seiner Wohnung durch mehrere Schüsse getötet. Die Bevölkerung ist völlig aufgebracht und schockiert angesichts dieses unerklärlichen und kaltblütigen Verbrechens. Mordermittler Garry McFadden muss zunächst untersuchen, ob Jeff Adams die direkte Zielscheibe eines feindseligen Täters war, der es auf den Ex-Profisportler abgesehen hatte. Oder ob er das Opfer einer weitaus größeren Mordserie in der Stadt ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: I am Homicide