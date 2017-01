TLC 20:15 bis 21:10 Dokusoap My Giant Life - Die Welt von oben Wrestlerin Maxima USA 2016 Merken Lindsay möchte ihre Schauspielkarriere in Los Angeles ankurbeln und hat sich dafür einer Schönheits-OP unterzogen. Da der gewünschte Erfolg noch immer ausbleibt, beschließt die 2,06 Meter große Frau, ihre Wrestling-Laufbahn wieder aufzunehmen und erneut in den Ring zu steigen. Auch bei Haleigh stehen Veränderungen ins Haus: Sie will ihre Karriere als Profi-Volleyballerin aufgeben, um ihrem Mann in eine andere Stadt zu folgen. Als Haleighs Vater davon erfährt, ist er außer sich. Die 2,03 Meter große Katja und ihre Partnerin Julie legen inzwischen eine Pause bei der Babyplanung ein und feiern ihren Hochzeitstag in einem Burlesque-Club. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Giant Life