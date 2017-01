ZDF 01:40 bis 03:25 Drama Das Sacher. In bester Gesellschaft D, A 2016 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als die Aderholds zu Silvester 1900 von Konstanze zur Feier ins Sacher eingeladen werden, zögern sie: Hält ihre Ehe einer weiteren Begegnung mit den Traunsteins stand? Während Anna Sacher mithilfe ihrer "Sacher-Buben" und ihrer Freunde am kaiserlichen Hof an gesellschaftlichem Einfluss gewinnt und dafür ihre Familie aufs Spiel setzt, bringt die ihrem Peiniger entkommene Marie das Leben im Hause Traunstein durcheinander. Das legendäre Hotel, bis heute Inbegriff Wiener Lebensart, wird im historischen Zweiteiler "Das Sacher. In bester Gesellschaft" zum Schauplatz eines vielschichtigen Gesellschaftsdramas. In eng miteinander verwobenen Strängen, die einen modernen Genremix aus Melodram und Sittengemälde, Krimi- und Thriller-Elementen schaffen, wird entlang der bewegten Lebenslinien der Protagonisten eine Chronik des Glanzes und des Untergangs im alten Österreich erzählt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ursula Strauss (Anna Sacher) Josefine Preuß (Fürstin Konstanze von Traunstein) Julia Koschitz (Martha Aderhold) Laurence Rupp (Georg von Traunstein) Florian Stetter (Maximilian Aderhold) Robert Palfrader (Portier Mayr) Jasna Fritzi Bauer (Marie) Originaltitel: Das Sacher. In bester Gesellschaft Regie: Robert Dornhelm Drehbuch: Rodica Döhnert Kamera: Marcus Kanter Musik: Roman Kariolou