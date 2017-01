ZDF 20:15 bis 21:55 Drama Das Sacher. In bester Gesellschaft D, A 2016 2017-01-18 01:40 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Teil 2 des ZDF-Historien-Zweiteilers. Mit der überraschenden Widerkehr des Putzmädels Marie nach Jahren der Gefangenschaft gerät die schillernde Welt von Constanze und Hans Georg von Traunstein vollends aus den Fugen. Was hat Maries Schicksal mit der Familie von Traunstein zu tun? Constanzes Fehltritt mit Maximilan Aderhold bringt Marthas Aderholds Ehe an den Rand des Scheiterns. Anna Sacher wird zur legendären Patronin des Sacher. Doch nach der Ermordung der Kaiserin Sisi stehen die Zeichen der Zeit auf Veränderung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ursula Strauss (Anna Sacher) Josefine Preuß (Fürstin Konstanze von Traunstein) Julia Koschitz (Martha Aderhold) Laurence Rupp (Georg von Traunstein) Florian Stetter (Maximilian Aderhold) Robert Palfrader (Portier Mayr) Jasna Fritzi Bauer (Marie) Originaltitel: Das Sacher. In bester Gesellschaft Regie: Robert Dornhelm Drehbuch: Rodica Döhnert Kamera: Marcus Kanter Musik: Roman Kariolou