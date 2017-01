ZDF neo 20:15 bis 21:45 Krimi Das Duo Liebestod D 2007 2017-01-22 23:15 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Das Lübecker Kommissarinnen-Duo ermittelt in einem Mord, der mit einer Radio-Dating-Show zusammenhängt. Peter Claussen wurde nicht nur erstochen, er verbarg auch ein Geheimnis. Der Unternehmer war scheinbar glücklich verheiratet. Doch Clara Hertz und Marion Ahrens finden heraus, dass der attraktive Mann ein Doppelleben führte und regelmäßig andere Frauen traf. Die Radio-Dating-Show eines Lokalsenders machte die Rendezvous möglich. In Verdacht gerät die Dating-Teilnehmerin Maritta Weber, die anscheinend mehr von Claussen wollte als das für ihn übliche schnelle Abenteuer. Aber auch Claussens Freund Olaf Spohr gerät ins Visier der Kommissarinnen. Denn er litt als Claussens Angestellter unter dessen Launen und ist schon lange verliebt in dessen Frau Anja. Die schien nie ganz abgeneigt, die Seiten zu wechseln. Viktors heimliche, wenn auch erfolgreiche Bemühungen, der Versuchung des Zockens zu widerstehen, führt zu einer Vertrauenskrise in seiner Ehe mit Marion. Clara freundet sich mit der Redakteurin der Show, Kerstin, an und diskutiert mit Marion über die Vorzüge und Nachteile von festen ehelichen Verbindungen und lockeren erotischen Treffen. Als sich die Ehekrise allmählich legt, kommt Clara durch einen Zufall dem Mörder auf die Spur. Dabei entdecken die Ermittlerinnen, dass sich hinter der lockeren Suche nach Liebe und Lebensglück in solchen Shows häufig tief empfundene Einsamkeit und manifeste seelische Probleme verbergen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlotte Schwab (Marion Ahrens) Lisa Martinek (Clara Hertz) Peter Prager (Viktor Ahrens) Bernhard Piesk (Frank Düblin) Sandra Borgmann (Kerstin Steiner) Anne Cathrin Buhtz (Maritta Weber) Stephan Kampwirth (Olaf Spohr) Originaltitel: Das Duo Regie: Jörg Grünler Drehbuch: Don Schubert Kamera: Daniel Koppelkamm, Jan Fehse, Martin Kukula, Dragan Rogulj Musik: Stephan Massimo, Christian Heyne, Nellis du Biel, Ina Siefert Altersempfehlung: ab 12