ZDF neo 23:10 bis 23:59 Krimiserie Scott & Bailey Folge: 18 Haus des Schreckens GB 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Helen Bartlet klopft eines Abends an die Tür der Polizistin Janet, die im Todesfall von Helens Mutter Eunice ermittelte. Aufgelöst macht Helen Janet ein Geständnis. Vor 33 Jahren wurde Helen von ihrem psychisch-kranken Vater Joe gezwungen, die Leiche ihres Bruders im Keller des Hauses zu vergraben, nachdem der Vater ihn ermordet hatte. Als die Polizei den Keller durchsucht, werden weitere Leichen entdeckt. Derweil kehrt in Janets Privatleben nach der Trennung von ihrem Mann wieder Normalität ein. Dies liegt vor allem an der Unterstützung ihrer Mutter, die bei Janet eingezogen ist. Mit der neugewonnenen Ordnung überlegt sie nun, sich um die Stelle als Sergeant zu bewerben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Suranne Jones (DC Rachel Bailey) Lesley Sharp (DC Janet Scott) Amelia Bullmore (DCI Gill Murray) David Prosho (DC Ian Mitchell) Tony Mooney (DC Pete Readyough) Ben Batt (DC Kevin Lumb) Delroy Brown (DC Lee Broadhurst) Originaltitel: Scott & Bailey Regie: Juliet May Drehbuch: Sally Wainwright Kamera: Toby Moore Musik: Ben Foster Altersempfehlung: ab 12