Tele 5 20:15 bis 22:00 SciFi-Film Butterfly Effect 2 USA 2006 2017-01-18 01:35 Stereo 16:9 Während Nick mit Freundin Julie und Freunden am See weilt, greift daheim der Rivale nach der Macht im Büro. Auf der Rückfahrt passiert die Katastrophe: Ein Truck rammt Nicks Auto, schwangere Geliebte und Freunde verlieren ihr Leben. Aus dem Krankenhaus entlassen, entdeckt Nick sein Talent, in die Vergangenheit zu reisen. Kurzerhand vereitelt er den Unfall, und alles wird gut. Jetzt will er auch noch die Karriere in der Vergangenheit forcieren. Doch nicht alle Folgen für die Gegenwart sind gewollt. Schauspieler: Eric Lively (Nick Larson) Erica Durance (Julie Miller) Dustin Milligan (Trevor Eastman) Gina Holden (Amanda) Andrew Airlie (Ron Callahan) Lindsay Maxwell (Grace Callahan) Susan Hogan (Katherine Larson) Originaltitel: The Butterfly Effect 2 Regie: John R. Leonetti Drehbuch: Michael D. Weiss Kamera: Brian Pearson Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 16