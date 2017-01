N24 Doku 20:15 bis 21:05 Magazin Welt der Wunder Unsichtbare Gefahr: Wie stark ist der Einfluss von Elektrosmog auf unser Wohlbefinden? Unsichtbare Gefahr: Wie stark ist der Einfluss von Elektrosmog auf unser Wohlbefinden? D 2015 Merken Elektromagnetische Strahlung ist ein ständiger Begleiter in der modernen Welt geworden. Der Mensch ist nicht nur Solarstrahlung, sondern auch Elektrosmog ausgeliefert. Doch führt die Belastung durch Letzteres wirklich zu Konzentrationsstörungen, Schlaflosigkeit und Migräne? "Welt der Wunder" klärt auf, worin die Gefahr von Elektrosmog tatsächlich besteht. Außerdem: Was macht eine Weste schusssicher? Und: Bifteki, Köttbullar, Köfte - welche Fleischbällchen schmecken am besten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder