RBB 23:45 bis 01:15 Drama Gefühle im Sturm D 2002 20 40 60 80 100 Merken Stefanie von Nauenstedt, genannt Nina, ist mit dem erfolgreichen Wirtschaftsanwalt André verheiratet und hat einen Sohn, Philip. Auf den ersten Blick könnte sie kaum glücklicher sein: Die Familie lebt in der Nähe von Hamburg in einem malerisch gelegenen Herrenhaus, das zu Andrés Erbe gehört; Nina kann sich alles leisten, was sie sich wünscht, wird von Dienstboten umsorgt und brauchte im Grunde keinen Finger zu rühren. Trotzdem ist sie nicht zufrieden. In die Mutterrolle ist die junge Frau nie recht hineingewachsen, und in ihrer Ehe kriselt es. Andrés unbestreitbare Vorzüge, seine Fürsorglichkeit, seine Verlässlichkeit, haben sich in Ninas Augen längst in Charakterfehler verwandelt: Er ist ihr einfach zu perfekt, zu berechenbar. Tatsächlich war er immer nur der zweite Mann in ihrem Leben. Nummer eins ist David, Andrés leichtsinniger Bruder. Er war vor ihrer Ehe Ninas große Liebe, hat sie aber verlassen, um in der Karibik das Leben eines Abenteurers zu führen. Als er sich nach zehnjähriger Abwesenheit zurück meldet, bricht die nie verheilte Wunde auf: Schon bei der ersten Begegnung muss Nina sich eingestehen, dass sie sich nach wie vor zu ihrem früheren Liebhaber hingezogen fühlt. Kein Wunder, denn David ist ganz der alte: ein notorischer Charmeur, der die Idee, seine Schwägerin zu verführen, als sportliche Herausforderung betrachtet. André begreift schnell, dass seine Ehe auf dem Spiel steht. Aber seine Versuche, Nina zu halten, scheinen vergebens. Und als ihm klar wird, dass sie mit seinem Bruder geschlafen hat, ergreift er resigniert die Flucht. Was er nicht ahnt, ist, dass Nina ein zweites Kind von ihm erwartet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Muriel Baumeister (Stefanie 'Nina' von Nauenstedt) Pierre Besson (André von Nauenstedt) Francis Fulton-Smith (David von Nauenstedt) Walter Kreye (Ferdinand Kindler) Pascal Andres (Philip von Nauenstedt) Antje Birnbaum (Wibke) Stefanie Burkart (Berit) Originaltitel: Gefühle im Sturm Regie: Anna Justice Drehbuch: Gerlinde Wolf Kamera: Andreas Doub Musik: Thomas Osterhoff