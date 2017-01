Phoenix 20:15 bis 21:00 Dokumentation Rückkehr der Sintflut Wenn das ewige Eis schmilzt D 2008 2017-01-18 00:45 Merken Wenn das Eis an den Polkappen schmilzt, wie wird sich das Leben auf der Erde verändern? Was wird aus den Menschen an so unterschiedlichen Schauplätzen wie Bangladesch, New York oder Köln? In drei Szenarien beschreibt die zweiteilige Dokumentation - basierend auf internationalen Forschungsergebnissen - drei Familienschicksale und wirft einen Blick in die Zukunft, über die seriöse Klimaforscher schon heute erstaunlich präzise Aussagen treffen können. Exklusive Dokumentaraufnahmen von Expeditionen zu den Brennpunkten des Klimawandels bilden die wissenschaftliche Grundlage des Zweiteilers. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rückkehr der Sintflut