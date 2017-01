kabel eins 22:50 bis 01:35 Drama Fight Club USA, D 1999 Nach einer Novelle von Chuck Palahniuk 2017-01-19 03:00 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Angestellte Jack hat genug von seiner Arbeit und der modernen Konsumgesellschaft und sucht nach einem Sinn in seinem Leben. Eines Tages lernt er den charismatischen Tyler kennen. Die beiden gründen einen geheimen Club, in dem desillusionierte junge Männer ihren Frust loswerden können, indem sie sich mit anderen schlagen. Der Club ist ein unerwarteter Erfolg und wird schließlich zu einer schnell wachsenden Untergrundbewegung mit einem anarchistischen Verhaltenskodex. Brad Pitt und Edward Norton lassen die Fäuste fliegen: In dem rasanten, intelligenten und etwas bizarren Action-Drama von David Fincher laufen die beiden Hollywood-Stars zur Hochform auf. Norton spielt einen von Langweile und Schlaflosigkeit geplagten Angestellten, der als Simulant von Selbsthilfegruppe zu Selbsthilfegruppe tingelt. Als er auf den zwielichtigen Tyler Durden trifft, ändert sich sein Leben schlagartig. Die beiden gründen mit anderen Männern einen Fight Club. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Edward Norton (The Narrator) Brad Pitt (Tyler Durden) Helena Bonham Carter (Marla Singer) Meat Loaf (Robert "Bob" Paulson) Zach Grenier (Richard Chesler) Richmond Arquette (Intern) David Andrews (Thomas) Originaltitel: Fight Club Regie: David Fincher Drehbuch: Jim Uhls Kamera: Jeff Cronenweth Musik: Dust Brothers Altersempfehlung: ab 18