RTL NITRO 20:15 bis 21:05 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Beeinflusst USA 2006 2017-01-18 01:15 HDTV Merken Nachdem sie vom Hausmeister der Schule mit zwei Jungen auf der Herrentoilette überrascht wurde, behauptet Jamie Hoskins, die Jungs Danny und Cameron hätten sie hineingezerrt und vergewaltigt. Cameron und Danny sagen genau das Gegenteil - Jamie habe unbedingt Sex mit ihnen gewollt. Leslie, eine Freundin von Jamie, erzählt Benson, dass ihre Freundin in einen Jungen namens Trevor Olsen verliebt sei, der sie zwar auch möge, aber kein Verhältnis mit einer Jungfrau wollte. Jamie scheint die beiden Jungs also nur angemacht zu haben, um danach Sex mit Trevor haben zu können. Nachdem Detective Benson Jamie mit diesen Tatsachen konfrontiert hat, begeht das Mädchen einen Selbstmordversuch mit dem Auto ihrer Eltern, bei dem mehrere Menschen verletzt werden und eine 14-Jährige getötet wird. Als sie wegen Totschlags angeklagt wird, stellt sich heraus, dass Jamie bipolar ist und ihre Medikamente eigenmächtig abgesetzt hatte. Die daraus resultierenden Stimmungsschwankungen und Depressionen hatten erst zu dem schrecklichen Ereignis geführt. Derek Lord, ein angesagter Rockstar, erklärt sich überraschend bereit, Jamie einen teuren Anwalt zu bezahlen, weil er ein strikter Gegner aller medikamentösen Therapien ist... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Richard Belzer (Detective John Munch) Ice-T (Detective Odafin 'Fin' Tutuola) Dann Florek (Captain Donald Cragen) Diane Neal (Casey Novak) B.D. Wong (Dr. George Huang) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Norberto Barba Drehbuch: Dick Wolf, Ian Biederman Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 16