VOX 22:10 bis 23:05 Krimiserie Major Crimes Geheimmission USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Im Netz kursiert das Video von der Enthauptung eines vermummten amerikanischen Soldaten durch einen ebenfalls vermummten IS Kämpfer. Dieser ruft dabei zu Morden an amerikanischen Soldaten in aller Welt auf und behauptet, er hätte die Tat auf amerikanischem Boden begangen. Das FBI nimmt das Video vom Netz, verhängt eine Nachrichtensperre und bittet Major Crimes um Hilfe. Aufgrund der geografischen Merkmale im Video wird der Tatort samt Leiche bald gefunden und das Opfer als der Ex-Soldat Nicholas Greenbourne identifiziert. Nicks Freunde und Ex-Kameraden, Vince und Miguel, geben bei ihrer Vernehmung an, dass sie mit dem Opfer zuletzt einen Nachtclub besucht haben. Nick konnte sich jedoch angeblich nicht von einer Tänzerin losreißen und blieb länger. Bei genauerer Betrachtung des üppigen Trinkgeldes, welches Nick der Tänzerin zugesteckt hat, stellen die Ermittler Überraschendes fest: Es stammt aus einer Zahlung, die Nick, Vince und Miguel im Irak einer Rebellengruppe übergeben sollten. Und dies ist nicht die einzige Ungereimtheit, die dem Team von Major Crimes im Zusammenhang mit dem Propagandavideo auffällt... Schauspieler: Mary McDonnell (Sharon Raydor) G.W. Bailey (Louie Provenza) Tony Denison (Andy Flynn) Michael Paul Chan (Mike Tao) Raymond Cruz (Julio Sanchez) Phillip P. Keene (Buzz Watson) Kearran Giovanni (Amy Sykes) Originaltitel: Major Crimes Regie: Nzingha Stewart Drehbuch: Carson Moore Musik: James S. Levine