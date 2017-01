VOX 20:15 bis 21:15 Krimiserie Rizzoli & Isles Unerkannt USA 2015 2017-01-18 00:00 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Um die Sonder-Verkaufsaktion eines Elektromarktes nicht zu verpassen, haben Helen Barnes und ihre Tochter die Nacht davor in einem Zelt vor der Eingangstür verbracht. Als dann der große Run losgeht, stürzt sich Helen ins Gewühl und bricht kurz darauf mit einem Messer im Rücken tot zusammen. Die Überwachungsaufnahmen zeigen einen verdächtig aussehenden Mann, Elliot Dutton, der behauptet, auf der Flucht vor seinem Chef gewesen zu sein. Die Ermittler schließen daraus, dass Helen ein Zufallsopfer gewesen sein muss. Als Jane und Korsak in das Büro von Elliots Chef eindringen, finden sie diesen ermordet auf. Elliot hatte die Tat mit angesehen und den Täter versehentlich für seinen Chef gehalten. Da er nun in höchster Gefahr schwebt, stellt ihn das Team unter Polizeischutz. Die Ermittlungen ergeben außerdem, dass die Reinigungsfirma nur ein primäres Ziel hatte: Geldwäsche... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angie Harmon (Jane Rizzoli) Sasha Alexander (Maura Isles) Lorraine Bracco (Angela Rizzoli) Jordan Bridges (Frankie Rizzoli Jr.) Bruce McGill (Vince Korsak) Idara Victor (Nina Holiday) Eddie Jemison (Elliot Dutton) Originaltitel: Rizzoli & Isles Regie: Steve Clancy Drehbuch: Sam Lembeck Kamera: Frank Perl Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12