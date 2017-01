RTL 20:15 bis 22:15 Show Deutschland sucht den Superstar Casting (5/12) D 2017 2017-01-18 01:25 Stereo 16:9 HDTV Merken Diese Kandidaten treten in der 5. Castingsendung von DSDS Show an: William De Souza Da Silva 20 Jahre, aus Bremen Beruf: Ausbildung zum Fahrzeuglackierer Song: "Crawling" von Linkin Park Juryjoker: H.P. Baxxter William beweist regelmäßig Mut und echte Körperbeherrschung. Der 19-jährige Bremer läuft in seiner Freizeit am liebsten Parcours vermischt mit Free Running. Auch vor der DSDS-Jury zeigt er mit ein paar Saltos, was er sportlich kann. Musikalisch steht William vor allem auf Metal, "allgemein wirklich auf Geschrei, dann bin ich in meinem eigenen zuhause, in meinem eigenen Studio. Da kann ich ich sein." Für sein Casting hat er "Crawling" von Linkin Park vorbereitet. Dieter erinnert der gebürtige Brasilianer optisch jedoch eher an einen anderen Sänger: "Wenn ich was gesoffen hätte, könntest du als Bourani durchgehen." Ob William diesem Vergleich auch gesanglich standhalten kann? Jill Van Leeuwen 29 Jahre, aus Eindhoven (Niederlande) Beruf: Sängerin Song: "A Moment Like This" von Kelly Clarkson Juryjoker: Dieter Bohlen "Music is emotion. Ich liebe die Musik." So stellt sich die 29-jährige Niederländerin beim Casting vor. In den Niederlanden arbeitet Jill bereits als Sängerin. Um die 'Deutschland sucht den Superstar'-Jury zu beeindrucken, hat sie den Song "A Moment Like This" von Kelly Clarkson vorbereitet. "Ich hoffe weit zu kommen bei DSDS, aber ich möchte auch Spaß haben." Wird Jill ihr Ziel erreichen? Elisabete Mendes Salgueiro 23 Jahre, aus Bremerhaven Beruf: Erzieherin Song: "Like The Way I Do" von Melissa Etheridge Juryjoker: Dieter Bohlen "Musik war schon immer, von klein auf, meine Leidenschaft. Wenn ich wütend bin höre ich Musik, wenn ich glücklich bin, dann singe ich." Elisabete (Elli) ist sehr ehrgeizig: 'Ich bin sehr selbstbewusst, frech, zielstrebig und eine Rampensau'. Mit ihrer offenen und etwas verrückten Art will sie die Jury von sich und ihrem Gesang überzeugen. Ihre Stimme beschreibt Elli als "ein bisschen rockig, die hat etwas Raues." Passend zu ihrer Stimme hat sie den Song "Like The Way I Do" von Melissa Etheridge vorbereitet. Ob Ellis Ehrgeiz sie in den Recall bringen kann? Tamara Kapeller 28 Jahre, aus Feldkirchen (Österreich) Beruf: Erzieherin, Musikpädagogin, studiert Pop Gitarre & Pop Gesang Song: "Man In The Mirror" von Michael Jackson & "Price Tag" von Jessie J. feat. B.o.B. Juryjoker: Dieter Bohlen 'Ich will mit meiner Power und meiner Energie überzeugen', das nimmt sich Tamara für ihr Casting vor. Die 28-jährige Österreicherin aus Kärnten ist ausgebildete Erzieherin und studiert Gesang und Gitarre in Wien. Vor die DSDS-Jury tritt sie mit Dirndl, Gitarre und Ukulele. "Vielleicht denkt man jetzt, dass ich Schlager singe oder eher volkstümlich, ist aber nicht der Fall, ich singe Rock-Pop." Zu dem Lied "Man In The Mirror" von Michael Jackson begleitet sie sich selbst mit der Gitarre und zu dem Lied "Price Tag" von Jessie J. mit der Ukulele. Ob diese ungewöhnliche Kombination Tamara weiterbringen wird? Felix Marks 21 Jahre, aus Neuzeug (Österreich) Beruf: Student Song: "Blue Suede Shoes" von Elvis Presley Juryjoker: Michelle Der King lebt! Felix kommt aus Österreich und studiert Regie im Bereich Film und Fernsehen in München. Bei "Deutschland sucht den Superstar" möchte der 21-Jährige jedoch vor die Kamera. Und zwar singt er für die Jury "Blue Suede Shoes" von Elvis Presley. Dieter ist von dieser Songauswahl jedoch erstmal nicht begeistert: "Elvis rotiert im Moment die ganze Zeit im Grab, dass sie jetzt seine alten Dinger da rausgeholt haben. Man kann als Toter ja kaum noch was dagegen machen. In mein Testament schreibe ich rein: Ich will mit niemandem nach meinem Tod singen. Man kann den ja nicht mehr fragen." Aber Felix ist sich sicher: "Legenden leben ewig" und bleibt seiner Songauswahl treu. Ob das jedoch die richtige Entscheidung war? Deborah Lo Presti 21 Jahre, aus Gelsenkirchen Beruf: Hauswirtschafterin Song: "La Isla Bonita" von Madonna Juryjoker: Michelle Deborah ist das erste Mal bei DSDS, In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Shirin David, Michelle, H.P. Baxxter, Dieter Bohlen Originaltitel: Deutschland sucht den Superstar