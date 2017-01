Sat.1 20:15 bis 22:30 Reportage 15 Dinge, die Sie Ihren Arzt besser fragen sollten D 2017 16:9 HDTV Merken Die Gesundheitsbranche in Deutschland erlebt einen unglaublichen Boom. Über 4.000 Euro1¬ geben die Deutschen durchschnittlich pro Jahr für ihr Wohlergehen aus - so viel wie nie zuvor. Zu den verbreitetsten Krankheitsbildern gehören neben den Alterserkrankungen wie Bluthochdruck und Typ-2-Diabetes auch akute Erschöpfung und Rückenbeschwerden. Über 22 Millionen Fälle von akuten Rückenbeschwerden behandeln deutsche Ärzte jährlich.2 Mit welchen Mitteln kann man der Volkskrankheit entgegenwirken? Das Prime-Time-Ranking "15 Dinge, die Sie Ihren Arzt besser fragen sollten" beantwortet die wichtigsten Fragen zum Thema Gesundheit und räumt mit gängigen Fehleinschätzungen auf. Welche Flecken auf der Haut sind wirklich gefährlich? Wie funktionieren Potenzmittel? Und wieso helfen Wacholderbeeren gegen kalte Füße? Unterstützen Anti-Rauch-Spritzen, Akupunktur und dergleichen wirklich beim Weg aus der Sucht? Claudia Effenberg, Mario Basler, Aaron Troschke, Thorsten Legat und weitere Prominente kommentieren und verraten, was sie mit Viagra und Co. bereits erlebt haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Claudia Effenberg, Mario Basler, Aaron Troschke, Thorsten Legat Originaltitel: 15 Dinge, die Sie Ihren Arzt besser fragen sollten Altersempfehlung: ab 12