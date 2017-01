Super RTL 20:15 bis 21:10 Arztserie Dr. House Nichts hilft USA 2004 2017-01-18 23:00 Stereo Untertitel HDTV Merken In der Säuglingsabteilung des Krankenhauses werden ganz plötzlich zwei Neugeborene krank. Die Ärzte vermuten zunächst eine Grippeerkrankung. Aber als auch vier weitere Babys die gleichen Symptome aufweisen, befürchtet House, das in der Abteilung eine Epidemie ausgebrochen ist. House versucht eine Behandlung mit Antibiotika, doch die kranken Babys reagieren nicht auf das Medikament. House schlägt eine Antikörpertestreihe vor, bei der festgestellt wird, dass keine der bekannten Antibiotika-Kombinationen bei der rätselhaften Erkrankung eine Wirkung zeigt. Foreman vermutet einen Superkeim. Die Zeit läuft den Ärzten davon, und House bleibt nichts anderes übrig, als eine schwerwiegende Entscheidung zu treffen: Jeweils eines der zuerst erkrankten und inzwischen dem Tode nahen Babys soll ein einzelnes Medikament bekommen, um zu erfahren, welche Medikation Erfolg verspricht. Das bedeutet aber auch, dass eines der Kinder zum Tode verurteilt ist. Die Verwaltungsdirektorin Cuddy und der Anwalt der Klinik weigern sich, diesem Vorgehen zuzustimmen. Mit großer Mühe kann House sie schließlich doch davon überzeugen, dass nur auf diesem Wege die ebenfalls erkrankten Kinder sowie vielleicht viele weitere Patienten gerettet werden können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Laurie (Dr. Gregory House) Jesse Spencer (Dr. Robert Chase) Jennifer Morrison (Dr. Allison Cameron) Robert Sean Leonard (Dr. James Wilson) Omar Epps (Dr. Eric Foreman) Lisa Edelstein (Dr. Lisa Cuddy) Ever Carradine (Karen Hartig) Originaltitel: House M.D. Regie: Newton Thomas Sigel Drehbuch: Peter Blake Kamera: Walt Lloyd Musik: Jason Derlatka, Jon Ehrlich Altersempfehlung: ab 12