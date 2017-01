RTL Passion 20:15 bis 21:00 Serien Mistresses Folge: 31 Eins plus zwei gleich drei USA, GB 2015 2017-01-18 23:05 Merken Ärger im Paradies: Die Suche nach dem gemeinsamen Heim von Harry und Joss gestaltet sich schwierig und Joss ist verärgert über Niko (Emmanuelle Vaugier, 'Saw'). Manipuliert die Barfrau ihre Beziehung? Blair will Aprils Herz mit einer romantischen Geste erobern - doch Marc platzt dazwischen. Lucas Bemühungen lassen Calista weich werden und sie leistet eine folgenschwere Unterschrift. Nach einer heißen Nacht zwischen Karen, Vivian und Alec herrscht Verwirrung: Wie steht es jetzt um die Freundschaft und die Ehe der beiden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Yunjin Kim (Karen Kim) Rochelle Aytes (April Malloy) Jes Macallan (Josslyn Carver) Brett Tucker (Harry Davis) Rob Mayes (Mark) Jennifer Esposito (Calista Raines) Justin Hartley (Scott Trosman) Originaltitel: Mistresses Regie: Holly Dale Drehbuch: Jordan Budde Kamera: Joe Pennella Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12