Syfy 22:15 bis 22:40 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Der Fall eines Droiden USA 2008 Stereo 16:9 Merken Anakin Skywalkers Raumgleiter wird bei der Verfolgung von General Grievous schwer beschädigt. Nachdem der Angriff abgewehrt werden konnte, stellt sich heraus, dass R2D2 verschwunden ist. Anakin Skywalker muss ihn unbedingt vor den Separatisten finden, denn auf R2D2s Speicher befinden sich streng geheime militärische Informationen. Derweil hält Count Dooku Ausschau nach neuen Verbündeten gegen die Jedis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Dave Filoni Drehbuch: Henry Gilroy, Steven Melching, Scott Murphy Musik: Kevin Kiner Altersempfehlung: ab 12