Silverline 23:10 bis 00:30 Horrorfilm Vanish USA 2015

In der Hoffnung ein saftiges Lösegeld zu erzielen, entführen Jack, Max und Shane die hübsche Emma, Tochter des mächtigen Drogenbosses Carlos Rodriguez. Was die drei nicht ahnen, ist, dass durch Emmas Adern das gleiche mörderische Blut fließt, wie bei ihrem skrupellosen Vater. Während die Zeit verrinnt und der Druck stetig steigt, sehen sich die drei Entführer immer größeren Gefahren ausgesetzt: Polizei, Auftragskiller und knallharte Gangsterbosse jagen sie unerbittlich. Gleichzeitig wachsen auch die Spannungen in der Gruppe, die sich schließlich in einer unvergleichlichen Gewaltorgie entladen.

Schauspieler: Maiara Walsh (Emma) Tony Todd (Officer Darrow) Danny Trejo (Carlos) Austin Abke (Jack) Bryan Bock (Max) Adam Guthrie (Shane) Denise Dorado (Jasmine) Originaltitel: VANish Regie: Bryan Bockbrader Drehbuch: Bryan Bockbrader Kamera: Colby Oliver Musik: Michael Tuller Altersempfehlung: ab 18