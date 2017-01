kabel1 classics 20:15 bis 21:35 Komödie Einmal Himmel und zurück USA, AUS, D, CDN 2001 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der Fahrradkurier Lance versucht sich bei einer Talentshow als Komiker, aber das Publikum buht ihn gnadenlos aus. Nach seinem Auftritt wird der Pechvogel von einem Truck erfasst und kommt direkt in den Himmel. Allerdings hat sich sein Todesengel vertan - Lance ist 40 Jahre zu früh gestorben! Um ihn wieder auf die Erde schicken zu können, muss er in die Haut des greisen, fetten und weißen Millionärs Wellington schlüpfen, der gerade vom Liebhaber seiner Frau ermordet wird ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris Rock (Lance Barton) Regina King (Sontee Jenkins) Chazz Palminteri (King) Mark Addy (Cisco) Eugene Levy (Keyes) Frankie Faison (Whitney Daniels) Greg Germann (Sklar) Originaltitel: Down to Earth Regie: Chris Weitz, Paul Weitz Drehbuch: Chris Rock , Lance Crouther, Ali Leroi, Louis C. K. Kamera: Richard Crudo Musik: Jamshied Sharifi Altersempfehlung: ab 10