Krimiserie Großstadtrevier Barkassenkrieg D 2004

Dirk Matthies und Svenja Menzel werden in die Abgründe einer Familienfehde verwickelt, die fast einen "Barkassenkrieg" zwischen zwei Schifferfamilien auslöst. Während sich Svenja dabei nicht als besonders seefest erweist, steht Dirk umso fester mit beiden Beinen auf dem Ponton. Die Zivilfahnder Harry und Henning jagen indes zwei "ganz normale" Jungen, die alles "zum Schießen" finden. Ganz andere Probleme haben Lothar Krüger und Philip Caspersen: Sie müssen sich als tatkräftige Helfer in einer pikanten Affäre erweisen, ein Bräutigam wurde an prekärer Stelle tätowiert.

Bildergalerie

Schauspieler:
Jan Fedder (Dirk Matthies)
Ann Cathrin Sudhoff (Svenja Menzel)
Wilfried Dziallas (Bernd Voss)
Peter-Heinrich Brix (Lothar Krüger)
Maria Ketikidou (Hariklia "Harry" Möller)
Till Demtrøder (Henning Schulz)
Matthias Walter (Philip Caspersen)

Originaltitel: Großstadtrevier
Regie: Lars Jessen
Drehbuch: Jan Schröter
Kamera: Marcus Kanter