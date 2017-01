ARD alpha 22:00 bis 23:00 Magazin Planet Wissen Übersinnliche Phänomene - Was ist dran? D 2017 2017-01-19 11:00 16:9 Merken Wer an Übersinnliches glaubt, läuft Gefahr für verrückt erklärt zu werden. Dabei geben 75 Prozent der Deutschen an, dass sie schon mindestens einmal in ihrem Leben eine paranormale Erfahrung gemacht haben. Wissenschaftlich lassen sich paranormale Erscheinungen zunächst jedoch nicht erklären. Geister, Gedankenübertragungen oder Wahrträume - was ist dran an diesen Phänomenen? Planet-Wissen bringt Licht ins Dunkel der Parawissenschaften: Zu Gast im Studio ist der Parapsychologe Dr. Dr. Walter von Lucadou. Der Physiker und Psychologe ist einer der bedeutendsten parapsychologischen Wissenschaftler in Deutschland. 1989 gründete er die einzige parapsychologische Beratungsstelle ihrer Art in Freiburg. Außerdem zu Gast: Der Mentalist Thorsten Havener. Er ist ein Meister darin, die Körpersprache der Menschen zu lesen und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Gedankenlesen, Suggestion und Hypnose. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jo Hiller Gäste: Gäste: Thorsten Havener (Mentalist) Originaltitel: Planet Wissen