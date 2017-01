SAT.1 Gold 20:15 bis 20:45 Dokusoap K 11 - Kommissare im Einsatz Ein todsicherer Deal Ein todsicherer Deal D 2008 2017-01-18 23:55 16:9 Merken Die Tochter eines Bauunternehmers wurde entführt. Die Kommissare wollen den Täter bei der Geldübergabe schnappen. Der Vater des Opfers stellt den Geldkoffer am verabredeten Zielort ab. Und tatsächlich schnappt sich ein unbekannter Mann kurze Zeit später den Koffer. Die Kommissare nehmen den Mann in Gewahrsam - doch der weist jede Beteiligung an einer Entführung entschieden zurück ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Michael Mayer, Gerrit Grass, Michael Naseband, Alexandra Rietz, Jonas Rohrmann Originaltitel: K 11 - Kommissare im Einsatz