ARTE 22:50 bis 00:35 Drama Der Aufsteiger F, B 2011 2017-02-06 01:20 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein Reisebus mit Jugendlichen verunglückt. Der Minister Saint-Jean (Olivier Gourmet) demonstriert umgehend Betroffenheit – und wird zum neuen Stern am Polithimmel. Doch er verstrickt sich in Machtspiele und Intrigen. – Bissig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Olivier Gourmet (Bertrand Saint-Jean) Michel Blanc (Gilles) Zabou Breitman (Pauline) Laurent Stocker (Yan) Sylvain Deblé (Martin Kuypers) Didier Bezace (Dominique Woessner) François Vincentelli (Haushaltsminister Peralta) Originaltitel: L'exercice de l'État Regie: Pierre Schoeller Drehbuch: Pierre Schoeller Kamera: Julien Hirsch Musik: Philippe Schoeller Altersempfehlung: ab 12

