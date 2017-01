ARTE 20:15 bis 21:50 Tragikomödie Señor Kaplan UR, D, E 2014 2017-02-07 02:10 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der polnischstämmige Jacob Kaplan (Héctor Noguera) lebt in Uruguay und träumt im hohen Alter davon, noch etwas Großartiges zu leisten. Als das Gerücht aufkommt, dass ein Nazi in der Nähe wohnt, sieht Jacob seine Chance gekommen. Dem Vorbild von Simon Wiesenthal folgend, plant er, den Deutschen zu enttarnen und gefangen zu nehmen, um ihn anschließend nach Israel ausliefern zu können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hector Noguera (Jacobo Kaplan) Néstor Guzzini (Wilson Contreras) Rolf Becker (Julius Reich) Nidia Telles (Rebeca Kaplan) Nuria Fló (Lottie) Gustavo Saffores (Isaac Kaplan) Hugo Piccinini (Elias) Originaltitel: Mr. Kaplan Regie: Álvaro Brechner Drehbuch: Álvaro Brechner Kamera: Álvaro Gutiérrez Musik: Mikel Salas