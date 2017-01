Niederlande 1 23:00 bis 00:00 Sonstiges Jinek NL 2017 HDTV Merken Iedere werkdag praat Eva Jinek met gasten uit de actualiteit en uit de wereld van sport en amusement. Scherp, actueel en direct over onderwerpen die met het gesprek van de dag te maken hebben. Live vanuit de Westergasfabriek in Amsterdam. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Eva Jinek Originaltitel: Jinek