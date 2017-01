History 22:45 bis 23:30 Dokumentation Power & Ice - Alaska unter Strom Sturmschäden USA 2015 Stereo 16:9 Merken Nachdem City Electric wegen Lawinengefahr nicht weiterarbeiten kann, kehrt man zum tödlichen Thompson-Pass zurück, um ein paar alte Masten auszutauschen. Der Vorarbeiter Eric hat einen schweren Unfall, der seine Karriere beenden könnte. Im abgelegenen Tuntutuliak, will die ALB-Crew verlorene Zeit wieder gutmachen, als ein Sturm aufkommt, der die halbe Stadt verdunkelt. Außerhalb von Anchorage muss EPC auf steilen, vereisten Hügeln arbeiten, um eine verrottende Leitung zu ersetzen, ohne die die kleine Stadt den Winter in Alaska kaum bestehen würde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Power & Ice Altersempfehlung: ab 12