TNT-Serie 22:35 bis 23:20 Mysteryserie Pretty Little Liars Und dann kam Mary USA 2016 Jenna kehrt nach Rosewood zurück und freundet sich mit einer weiteren Feindin der Liars an. Ali darf die Psychiatrie nur verlassen, wenn sie bei einem Verwandten unterkommt, und landet deshalb bei Mary Drake. Indes nimmt Spencer Hannas Hilfe in Anspruch, um nach Caleb zu suchen, der vermisst wird. Aria und Emily entdecken eine Wohnung, die ihnen helfen könnte, weitere Antworten zu finden. Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Shay Mitchell (Emily Fields) Andrea Parker (Mary Drake) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Norman Buckley Drehbuch: Bryan M. Holdman